Не менее 8 человек стали жертвами теракта в ливийском городе

В ливийском городе Адждабия взорвался заминированный автомобиль. Информация о числе погибших и пострадавших уточняется.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, взрыв прогремел у Восточных ворот Адждабии, города, расположенного в 100 километрах от Бенгази. По предварительным данным, террористы взорвали заминированный автомобиль.
Уже известно о восьми погибших, ранения получили более 10 человек. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, их доставляют в больницы.
Полиция объявила произошедшее терактом. Аналогичная атака была совершена в Адждабии 9 марта, погибли люди. Тогда ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической организации «Исламское государство».
Уже известно о восьми погибших, ранения получили более 10 человек. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии, их доставляют в больницы.
Полиция объявила произошедшее терактом. Аналогичная атака была совершена в Адждабии 9 марта, погибли люди. Тогда ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической организации «Исламское государство».
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