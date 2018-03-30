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    Эксперты подсчитали обоюдный ущерб России и США от санкций. Великобритания, США, санкции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты подсчитали обоюдный ущерб России и США от санкций

    Эксперты подсчитали обоюдный ущерб России и США от санкций

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    Эксперты подсчитали обоюдный ущерб России и США от санкций

    Эксперты подсчитали обоюдный ущерб России и США от санкций

      МИД России потребовал объяснения от американского посла Джона Хантсмана, который заявил, что Штаты могут арестовать российские активы в США. Речь о зданиях консульств и торгпредств, при том, дипсобственность охраняется Венской конвенцией. Этот выпад совпал с 4-й годовщиной введения со стороны США первых антироссийских санкций.

      Эксперты подсчитали и обоюдный ущерб, и отметили, что если тогда ситуация с Крымом и Украиной была хоть каким-то предлогом для Запада, то потом поводы просто, как говорится, были притянуты за уши. С выводами экспертов ознакомился корреспондент НТВ Андрей Гордеев.

      Цель уже давно вышла за рамки украинского кризиса. Иначе бы лидеры Германии и Франции, увязывая снятие санкций с выполнением минских соглашений, не закрывали бы глаза на то, что сам Киев не стремится их выполнять. Чем дальше, тем очевиднее: не в Украине дело.

      Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам: «Их вводят для того, чтобы изменить курс страны против которой они вводятся. С этой точки зрения результатов санкций пока не достигнуто: Россия не меняет своего внешнеполитического курса. По принципиальным вопросам внешней политики ни на какие уступки не идет. С этой точки зрения санкции оказались бесполезными».

      Наиболее болезненными для страны оказались ограничения в финансовом секторе: Россия лишилась дешевых кредитных денег. Со временем ограничения почувствует на себе энергетический сектор, прежде всего, из-за эмбарго на поставку оборудования. Но эти точечные удары, по мнению экспертов, не способны повлиять на экономику в целом.

      Георгий Бовт, политолог, журналист: «Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, по отношению к тому, что говорилось в 2014 году. Например, мы создали свою платежную систему».

      Тон в санкционной политике задают США. Европейцы следуют за их линией. И коса нашла на камень до такой степени, что, кажется, потеряна уже всякая рациональность. Последняя акция массовой высылки дипломатов тому наглядный пример.

      Маттиас Платцек, председатель германо-российского форума: «Я бы хотел, чтобы Германия была первой, кто снова проявит рациональность, рассудительность, деловой подход в этом дискуссионном процессе, который сейчас определяется преимущественно эмоциями и всё сильнее закручивающейся спиралью роста напряжённости, что может закончиться ужасно».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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