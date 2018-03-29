Под колесами электричек в Москве погибли 2 человека

Следователи проводят проверку обстоятельств гибели двоих человек под колесами электричек в столице.
В четверг, 29 марта, два человека погибли под колесами электричек на территории Москвы. Около 07:00 мужчина 1988 года рождения, переходивший через пути, погиб под колесами пригородного поезда в районе платформы Перово Курского направления Московской железной дороги. А в 10:00 девушку 1994 года рождения насмерть сбила электричка у станции «Нижние котлы» Павелецкого направления, пишет РИА Новости.
Сообщение пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ: «В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности».
Сообщение пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ: «В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности».
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