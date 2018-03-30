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    В Киеве предлагают разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ. Украина, законодательство, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве предлагают разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ

    В Киеве предлагают разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ

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    В Киеве предлагают разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ

    В Киеве предлагают разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ

      Почему украинские власти предлагают переписать заново договор о дружбе с Россией, снося советские памятники и пытаясь запретить кириллицу? И что думают об этом простые украинцы и россияне?

      В Киеве заявили, что надо заключить новый договор о дружбе с Москвой. Прежний, по мнению авторов инициативы, за десять лет сильно устарел, и его нужно срочно разорвать. Что предлагают изменить? И можно ли его будет все еще называть договором о дружбе, выясняла корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.

      Жителям Украины с утра до ночи с экранов телевизоров твердят о невозможности дружбы с Россией.

      Леонид Кравчук, экс-президент Украины: «О какой дружбе с Россией надо говорить сегодня? Она уже перечеркнута».

      Вот только люди на украинских улицах говорят совсем о другом. Но, видимо, на Банковой улице в Киеве, где сидит администрация президента, не в курсе мнения народа. Пётр Порошенко на пресс-конференции ключевым вызовом, который стоит перед его страной, назвал войну с Россией. И на этом фоне как-то нелогично звучат заявления о необходимости заключения нового договора о дружбе.

      Глава украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что старое соглашение, которое еще в 1997 году заключили Ельцин и Кучма, конечно, не работает. Но сегодняшнее предложение МИД — это очередной популизм и сотрясание воздуха.

      Александр Охрименко, президент украинского аналитического центра: «Это только чисто пиар. Украинская сторона предложит какие-то невероятные требования, российская еще больше невероятные требования. В конечно итоге, договора не будет».

      Политологи приводят примечательный пример: еще со времен Ющенко Киев заявляет о выходе из СНГ, но до сих пор не спешит это делать. Ведь это влечет за собой потерю экономических связей не только с Россией. А украинские товары, кроме республик бывшего СССР, вряд ли еще кому-то интересны.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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