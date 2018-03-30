В Киеве предлагают разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ

Почему украинские власти предлагают переписать заново договор о дружбе с Россией, снося советские памятники и пытаясь запретить кириллицу? И что думают об этом простые украинцы и россияне?
В Киеве заявили, что надо заключить новый договор о дружбе с Москвой. Прежний, по мнению авторов инициативы, за десять лет сильно устарел, и его нужно срочно разорвать. Что предлагают изменить? И можно ли его будет все еще называть договором о дружбе, выясняла корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
Жителям Украины с утра до ночи с экранов телевизоров твердят о невозможности дружбы с Россией.
Леонид Кравчук, экс-президент Украины: «О какой дружбе с Россией надо говорить сегодня? Она уже перечеркнута».
Вот только люди на украинских улицах говорят совсем о другом. Но, видимо, на Банковой улице в Киеве, где сидит администрация президента, не в курсе мнения народа. Пётр Порошенко на пресс-конференции ключевым вызовом, который стоит перед его страной, назвал войну с Россией. И на этом фоне как-то нелогично звучат заявления о необходимости заключения нового договора о дружбе.
Глава украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что старое соглашение, которое еще в 1997 году заключили Ельцин и Кучма, конечно, не работает. Но сегодняшнее предложение МИД — это очередной популизм и сотрясание воздуха.
Александр Охрименко, президент украинского аналитического центра: «Это только чисто пиар. Украинская сторона предложит какие-то невероятные требования, российская еще больше невероятные требования. В конечно итоге, договора не будет».
Политологи приводят примечательный пример: еще со времен Ющенко Киев заявляет о выходе из СНГ, но до сих пор не спешит это делать. Ведь это влечет за собой потерю экономических связей не только с Россией. А украинские товары, кроме республик бывшего СССР, вряд ли еще кому-то интересны.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Жителям Украины с утра до ночи с экранов телевизоров твердят о невозможности дружбы с Россией.
Леонид Кравчук, экс-президент Украины: «О какой дружбе с Россией надо говорить сегодня? Она уже перечеркнута».
Вот только люди на украинских улицах говорят совсем о другом. Но, видимо, на Банковой улице в Киеве, где сидит администрация президента, не в курсе мнения народа. Пётр Порошенко на пресс-конференции ключевым вызовом, который стоит перед его страной, назвал войну с Россией. И на этом фоне как-то нелогично звучат заявления о необходимости заключения нового договора о дружбе.
Глава украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что старое соглашение, которое еще в 1997 году заключили Ельцин и Кучма, конечно, не работает. Но сегодняшнее предложение МИД — это очередной популизм и сотрясание воздуха.
Александр Охрименко, президент украинского аналитического центра: «Это только чисто пиар. Украинская сторона предложит какие-то невероятные требования, российская еще больше невероятные требования. В конечно итоге, договора не будет».
Политологи приводят примечательный пример: еще со времен Ющенко Киев заявляет о выходе из СНГ, но до сих пор не спешит это делать. Ведь это влечет за собой потерю экономических связей не только с Россией. А украинские товары, кроме республик бывшего СССР, вряд ли еще кому-то интересны.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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