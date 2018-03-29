Под Петербургом береговая охрана ФСБ спасла рыбаков с дрейфующей льдины

Десант береговой охраны снова застал врасплох рыбаков в Петродворцовом районе Петербурга.

В ходе рейда на катере с воздушной подушкой сотрудники пограничного управления ФСБ по городу и области проверили 19 человек, не побоявшихся выйти на лед Финского залива в конце марта. Нескольких при этом даже пришлось вывозить с дрейфующих льдин.



В погрануправлении предостерегают всех рыбаков-любителей: выход на лед крайне опасен особенно в районе фарватера, где всего в нескольких десятках метров от насиженных мест проходят суда и лед особенно ломкий. Но охладить пыл зачастую удается не столько предупреждениями, сколько рублем.



Правда, как таковых нарушений закона в области охраны водных биологических ресурсов сегодня пограничники не выявили. Поэтому все рыбаки (после того, как их перевезли на безопасное расстояние) отделались предостережениями и профилактическими беседами.