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    Под Петербургом береговая охрана ФСБ спасла рыбаков с дрейфующей льдины. Санкт-Петербург, ФСБ, Финский залив, охота и рыбалка. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Петербургом береговая охрана ФСБ спасла рыбаков с дрейфующей льдины

    Под Петербургом береговая охрана ФСБ спасла рыбаков с дрейфующей льдины

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    Под Петербургом береговая охрана ФСБ спасла рыбаков с дрейфующей льдины

    Под Петербургом береговая охрана ФСБ спасла рыбаков с дрейфующей льдины

      Десант береговой охраны снова застал врасплох рыбаков в Петродворцовом районе Петербурга.

      В ходе рейда на катере с воздушной подушкой сотрудники пограничного управления ФСБ по городу и области проверили 19 человек, не побоявшихся выйти на лед Финского залива в конце марта. Нескольких при этом даже пришлось вывозить с дрейфующих льдин.

      В погрануправлении предостерегают всех рыбаков-любителей: выход на лед крайне опасен особенно в районе фарватера, где всего в нескольких десятках метров от насиженных мест проходят суда и лед особенно ломкий. Но охладить пыл зачастую удается не столько предупреждениями, сколько рублем.

      Правда, как таковых нарушений закона в области охраны водных биологических ресурсов сегодня пограничники не выявили. Поэтому все рыбаки (после того, как их перевезли на безопасное расстояние) отделались предостережениями и профилактическими беседами.

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