Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником

Российские военные успешно запустили
ракету-носитель с космическим аппаратом с космодрома «Плесецк».
Успешно запущенную ракету «Союз-2.1В» приняли на сопровождение наземные средства Космических войск ВКС, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Военный спутник выведен на расчетную орбиту. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет несколько часов, передает РИА Новости.
Отмечается, что это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в 2018 году.
Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на «Плесецке» 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома были проведены 33 пуска ракет-носителей «Союз-2» трех разных этапов модернизации.
Военный спутник выведен на расчетную орбиту. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет несколько часов, передает РИА Новости.
Отмечается, что это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в 2018 году.
Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на «Плесецке» 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома были проведены 33 пуска ракет-носителей «Союз-2» трех разных этапов модернизации.
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