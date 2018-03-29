Шуберт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Шуберт 16+
    •  

    Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018
    Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником

    Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником

    Россия запустила с космодрома «Плесецк» ракету с военным спутником
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Российские военные успешно запустили ракету-носитель с космическим аппаратом с космодрома «Плесецк».

    Успешно запущенную ракету «Союз-2.1В» приняли на сопровождение наземные средства Космических войск ВКС, говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Военный спутник выведен на расчетную орбиту. Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет несколько часов, передает РИА Новости.

    Отмечается, что это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Плесецк» в 2018 году.

    Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на «Плесецке» 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с северного космодрома были проведены 33 пуска ракет-носителей «Союз-2» трех разных этапов модернизации.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru