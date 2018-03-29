В Петербурге готовятся к годовщине теракта в метрополитене

В Северной столице рассказали, как город встретит годовщину взрыва в метро.
3 апреля 2017 года на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» произошел взрыв, унесший жизни 16 человек. До сих пор некоторые из более чем сотни пострадавших проходят реабилитацию и лечение.
Сегодня руководство метрополитена отчиталось, что всё еще работает над усовершенствованием системы безопасности. После того, как введенный доскональный досмотр всех пассажиров обернулся часовыми очередями перед вестибюлями, подземка перешла на выборочный досмотр.
Также служба метро успешно провела эксперимент по привлечению к работе собак. Однако решение о включении четвероногих в штат пока не принято из-за серьезных затрат.
3 апреля в Петербурге пройдут акции памяти по погибшим в том страшном теракте. В Троицком соборе отслужат панихиду, в концертном зале «Октябрьский» прозвучит музыка против террора.
А у станции метро «Технологический институт» с 11 утра будут дарить пассажирам белые розы — символ памяти не только трагедии, но и взаимовыручки, которую проявили в тот день в Петербурге.
Сегодня руководство метрополитена отчиталось, что всё еще работает над усовершенствованием системы безопасности. После того, как введенный доскональный досмотр всех пассажиров обернулся часовыми очередями перед вестибюлями, подземка перешла на выборочный досмотр.
Также служба метро успешно провела эксперимент по привлечению к работе собак. Однако решение о включении четвероногих в штат пока не принято из-за серьезных затрат.
3 апреля в Петербурге пройдут акции памяти по погибшим в том страшном теракте. В Троицком соборе отслужат панихиду, в концертном зале «Октябрьский» прозвучит музыка против террора.
А у станции метро «Технологический институт» с 11 утра будут дарить пассажирам белые розы — символ памяти не только трагедии, но и взаимовыручки, которую проявили в тот день в Петербурге.
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