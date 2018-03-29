СМИ: израильские F-35 появились в небе Ирана

Израильская авиация провела разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана.
В иранском небе были замечены два истребителя-бомбардировщика F-35. Они совершили полет на большой высоте в районе городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз.
При этом, как утверждает кувейтское издание Al-Jarida со ссылкой на источник, израильские самолеты смогли остаться незамеченными для систем слежения, в том числе для развернутых на территории Сирии российских радаров.
Источники не уточнили, была ли израильская операция согласована с Вашингтоном.
При этом, как утверждает кувейтское издание Al-Jarida со ссылкой на источник, израильские самолеты смогли остаться незамеченными для систем слежения, в том числе для развернутых на территории Сирии российских радаров.
Источники не уточнили, была ли израильская операция согласована с Вашингтоном.
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