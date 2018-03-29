Шуберт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Шуберт 16+
    •  

    СМИ: израильские F-35 появились в небе Ирана

    10 комментариев

    СМИ: израильские F-35 появились в небе Ирана

    СМИ: израильские <nobr>F-35</nobr> появились в небе Ирана

    Израильская авиация провела разведывательный полет в воздушном пространстве Ирана.

    В иранском небе были замечены два истребителя-бомбардировщика F-35. Они совершили полет на большой высоте в районе городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз.

    При этом, как утверждает кувейтское издание Al-Jarida со ссылкой на источник, израильские самолеты смогли остаться незамеченными для систем слежения, в том числе для развернутых на территории Сирии российских радаров.

    Источники не уточнили, была ли израильская операция согласована с Вашингтоном.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru