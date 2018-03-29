В Дагестане осудили боевика из банды Басаева и Хаттаба

В Дагестане вынесен приговор участнику нападения на российских военных в 1999 году.

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Житель Ставропольского края Рустам Исмаилов, который состоял в банде Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, приговорен к 7 годам лишения свободы. Его признали виновным в бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.



Установлено, что Исмаилов добровольно присоединился к бандитам в июле 1999 года. А в августе того же года он принял участие в нападении на российских военных в Ботлихском районе Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела погибли 33 человек, еще 34 пострадали.



Как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, ранее были осуждены более 70 участников нападения. Еще пятеро в настоящий момент привлекаются по делу.