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    Максим Кононенко объяснил, как защититься от фейков в Сети. Интернет, Кемерово, пожары, пранкеры, Следственный комитет, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМаксим Кононенко объяснил, как защититься от фейков в Сети

    Максим Кононенко объяснил, как защититься от фейков в Сети

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    Максим Кононенко объяснил, как защититься от фейков в Сети

    Максим Кононенко объяснил, как защититься от фейков в Сети

    Максим Кононенко объяснил, как защититься от фейков в Сети

      Появление и распространение слухов в условиях чрезвычайных ситуаций — явление не новое, но с развитием соцсетей и мессенджеров скорость, с которой это происходит, становится молниеносной. О технологии и психологии распространения фейков в студии НТВ рассказал известный блогер и публицист Максим Кононенко.

      По его мнению, ситуация с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ничем не отличается от ситуаций с другими крупными ЧП.

      Максим Кононенко: «Когда информации не хватает, возникает информационный вакуум. Люди цепляются за любые кусочки информации. Вы в этот момент можете рассказать, что приземлились инопланетяне — и они в это поверят, потому что нужно хоть что-то, а информации нет, никто ничего не знает, в том числе чиновники и спасатели. Это и есть питательная среда для распространения слухов».

      Чтобы не быть обманутым, Коненко рекомендует критически относиться к любой информации.

      Максим Кононенко: «Никакие запретительные меры тут не помогут. Мы живет в новых условиях, и к этим условиям человечество должно приспосабливаться. Способ приспособиться простой: нужно не верить ничему и стараться перепроверить. Раньше этим занимались журналисты, а теперь этим придется заниматься самим людям. Это то же самое, что мыть руки перед едой».

      Полное интервью с Максимом Кононенко — в видеоматериале программы «Сегодня».

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