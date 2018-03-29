Ядерную медицину включили в программу ОМС

Сегодня в одной из столичных клиник журналистам показали новые возможности ядерной медицины. Сейчас это, пожалуй, самое инновационное направление в лечении самых разных заболеваний. Метод радиоизотопной диагностики, к примеру, позволяет обнаружить мельчайшие опухоли.

Специальное оборудование пока есть только в крупных медцентрах, да и стоит эта процедура недешево. Теперь же этот метод станет более доступным благодаря программе обязательного медицинского страхования. Корреспондент НТВ Инна Осипова увидела, как высокие технологии применяют в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского.



Ядерным чемоданчиком в этом отделении никого не напугать. Радиоактивные изотопы здесь используют при диагностировании целого ряда заболеваний, причем для каждого пациента индивидуально готовят радиофармацевтический препарат. Радиоактивные дозы настолько малы, что лаборантам не нужна спецзащита.



У каждого органа — чувствительность к конкретному препарату. С помощью метода радиоизтопотной диагностики можно выявить на ранней стадии заболевания в любой точке тела, будь то сердце, мозг, почки, щитовидка или сосудистые проблемы — аневризмы, тромбозы.



Диагноз могут поставить в тот же день. Притом что у других методов диагностики на это уходит порой не один месяц. А для многих больных, например, онкологических, время — это вопрос жизни и смерти. Такая диагностика способна разглядеть мельчайшие метастазы и на стадии их зарождения.



Раньше бесплатно обследовали в основном стационарных больных, поскольку технология не из дешевых: одни расходники чего стоят. Из средств ОМС медцентры получали лишь частичное возмещение своих затрат. Баланс сводили за счет коммерческих услуг. Но теперь за счет серьезного изменения в тарифах ОМС на радионуклидные исследования все это покрывается государством. И сейчас уже медцентры сами заинтересованы в обследовании как можно большего количества пациентов. А это значит — тысячи спасенных жизней.



Подробнее — в видеоматериале НТВ.