«ВКонтакте» закрыла для посторонних аккаунты жертв пожара в «Зимней вишне»

Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила доступ к информации на страницах пользователей, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, для тех, кто не является друзьями этих пользователей.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте», после крупных катастроф и трагедий СМИ и обычные пользователи зачастую используют информацию о личной жизни погибших, пострадавших, их родных и близких. Кроме того, приватность аккаунтов — это обычная практика по защите пользователей от аномальной активности в комментариях.
«ВКонтакте» подчеркивает, что весь контент, который был размещен при жизни владельцев страниц, сохранен. Однако основная информация этих аккаунтов стала доступна только для друзей.
Ранее кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре всю семью, в том числе троих своих детей, заявил СМИ, что страница его погибшей супруги взломана. Сотрудники «ВКонтакте» проверили аккаунт погибшей и не обнаружили следов взлома.
Представитель «ВКонтакте»: «Мы свяжемся с Игорем и перепроверим, что вся информация на странице его супруги действительно сохранилась».
Ранее Игорь Востриков выложил «ВКонтакте» видеообращение, в котором рассказал, кто и почему закрыл двери в один из кинозалов в горящем торговом центре, где находились дети.
При пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сообщалось, что тела и фрагменты тел 37 погибших в «Зимней вишне» направят в Москву для проведения генетической экспертизы, процедура займет не менее трех недель.
В кузбасской администрации сегодня рассказали, что семьи жертв пожара в «Зимней вишне» стали мишенями для мошенников.
«ВКонтакте» подчеркивает, что весь контент, который был размещен при жизни владельцев страниц, сохранен. Однако основная информация этих аккаунтов стала доступна только для друзей.
Ранее кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре всю семью, в том числе троих своих детей, заявил СМИ, что страница его погибшей супруги взломана. Сотрудники «ВКонтакте» проверили аккаунт погибшей и не обнаружили следов взлома.
Представитель «ВКонтакте»: «Мы свяжемся с Игорем и перепроверим, что вся информация на странице его супруги действительно сохранилась».
Ранее Игорь Востриков выложил «ВКонтакте» видеообращение, в котором рассказал, кто и почему закрыл двери в один из кинозалов в горящем торговом центре, где находились дети.
При пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сообщалось, что тела и фрагменты тел 37 погибших в «Зимней вишне» направят в Москву для проведения генетической экспертизы, процедура займет не менее трех недель.
В кузбасской администрации сегодня рассказали, что семьи жертв пожара в «Зимней вишне» стали мишенями для мошенников.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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