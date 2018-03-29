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    «ВКонтакте» закрыла для посторонних аккаунты жертв пожара в «Зимней вишне»

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    «ВКонтакте» закрыла для посторонних аккаунты жертв пожара в «Зимней вишне»

    «ВКонтакте» закрыла для посторонних аккаунты жертв пожара в «Зимней вишне»

    Социальная сеть «ВКонтакте» ограничила доступ к информации на страницах пользователей, погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, для тех, кто не является друзьями этих пользователей.

    Как пояснили ТАСС в пресс-службе «ВКонтакте», после крупных катастроф и трагедий СМИ и обычные пользователи зачастую используют информацию о личной жизни погибших, пострадавших, их родных и близких. Кроме того, приватность аккаунтов — это обычная практика по защите пользователей от аномальной активности в комментариях.

    «ВКонтакте» подчеркивает, что весь контент, который был размещен при жизни владельцев страниц, сохранен. Однако основная информация этих аккаунтов стала доступна только для друзей.

    Ранее кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший при пожаре всю семью, в том числе троих своих детей, заявил СМИ, что страница его погибшей супруги взломана. Сотрудники «ВКонтакте» проверили аккаунт погибшей и не обнаружили следов взлома.

    Представитель «ВКонтакте»: «Мы свяжемся с Игорем и перепроверим, что вся информация на странице его супруги действительно сохранилась».

    Ранее Игорь Востриков выложил «ВКонтакте» видеообращение, в котором рассказал, кто и почему закрыл двери в один из кинозалов в горящем торговом центре, где находились дети.

    смотретьЧисло пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ увеличилось до 79 человек
    Число пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ увеличилось до 79 человек
    При пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Ранее сообщалось, что тела и фрагменты тел 37 погибших в «Зимней вишне» направят в Москву для проведения генетической экспертизы, процедура займет не менее трех недель.

    В кузбасской администрации сегодня рассказали, что семьи жертв пожара в «Зимней вишне» стали мишенями для мошенников.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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