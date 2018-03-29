Песков: вбросы о трагедии в Кемерове в основном шли из Украины и Турции

Дмитрий Песков рассказал, кто распространял слухи о сотнях погибших во время пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
По словам пресс-секретаря президента РФ, в городе после трагедии чувствовалась «абсолютная концентрация боли». В столь эмоциональной среде стали быстро распространяться слухи и сплетни.
Однако, подчеркнул Песков, не обошлось и без «доброжелателей», которые стали сознательно вбрасывать неверную информацию. Отвечая на вопросы студентов Высшей школы экономики, Песков отметил, что в основном вбросы шли из Турции и Украины, передает BBC.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вбросы мы установили. В основном из двух стран шло — из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран? Но информация о 300, 400, 500 погибших таким образом вбрасывается».
Отметим, что ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении одного из распространителей слухов. В международный розыск объявили украинского пранкера Никиту Кувикова, более известного как Евгений Вольнов. После трагедии, жертвами которой стали 64 человека, он принялся звонить в морги и, представляясь сотрудником МЧС, рекомендовать готовить места для 300 погибших.
Сам пранкер объяснил, что занимался провокациями, чтобы отомстить россиянам, которые, по его мнению, виновны в «уничтожении украинцев». В Киеве же заявили, что Украина не выдает своих граждан.
Однако, подчеркнул Песков, не обошлось и без «доброжелателей», которые стали сознательно вбрасывать неверную информацию. Отвечая на вопросы студентов Высшей школы экономики, Песков отметил, что в основном вбросы шли из Турции и Украины, передает BBC.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Вбросы мы установили. В основном из двух стран шло — из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран? Но информация о 300, 400, 500 погибших таким образом вбрасывается».
Отметим, что ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении одного из распространителей слухов. В международный розыск объявили украинского пранкера Никиту Кувикова, более известного как Евгений Вольнов. После трагедии, жертвами которой стали 64 человека, он принялся звонить в морги и, представляясь сотрудником МЧС, рекомендовать готовить места для 300 погибших.
Сам пранкер объяснил, что занимался провокациями, чтобы отомстить россиянам, которые, по его мнению, виновны в «уничтожении украинцев». В Киеве же заявили, что Украина не выдает своих граждан.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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