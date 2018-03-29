Петербургского педофила-лжежурналиста отправили за решетку

Педофила, маскировавшегося под журналиста, отправили в колонию в Петербурге.
Мужчина 1987 года рождения приговорен к 12 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.
Установлено, что злоумышленник, который работал экскурсоводом в музее-заповеднике «Петергоф», представлялся своим жертвам журналистом. Педофил приглашал девочек в свой автомобиль, якобы для дачи интервью, и насиловал их.
Свои преступления злоумышленник совершил в 2015–2016 годах на территории Петродворцового района.
Установлено, что злоумышленник, который работал экскурсоводом в музее-заповеднике «Петергоф», представлялся своим жертвам журналистом. Педофил приглашал девочек в свой автомобиль, якобы для дачи интервью, и насиловал их.
Свои преступления злоумышленник совершил в 2015–2016 годах на территории Петродворцового района.
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