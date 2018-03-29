Петербургского педофила-лжежурналиста отправили за решетку

Педофила, маскировавшегося под журналиста, отправили в колонию в Петербурге.

Мужчина 1987 года рождения приговорен к 12 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.



Установлено, что злоумышленник, который работал экскурсоводом в музее-заповеднике «Петергоф», представлялся своим жертвам журналистом. Педофил приглашал девочек в свой автомобиль, якобы для дачи интервью, и насиловал их.



Свои преступления злоумышленник совершил в 2015–2016 годах на территории Петродворцового района.

