В Петербурге младшим школьникам продлили каникулы

Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ вынудила комитет по образованию отложить начало занятий у учеников 1–4 классов.

Школьники начальных классов еще неделю проведут дома. Весенние каникулы в Петербурге продлены до 9 апреля. Новость привела в восторг учащихся, однако многие родители, которым не с кем оставить детей, недовольны решением комитета по образованию.



Профильное ведомство перенесло начало занятий по требованию Роспотребнадзора. Заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на высоком уровне. За последнюю неделю эпидемический порог был превышен на 42 процента.



Отметим, что старшие школьники выйдут с каникул, как и было запланировано, 2 апреля. Однако в образовательных учреждениях врачи перед началом занятий будут осматривать учащихся, чтобы выявить заболевших. Классы закроют на карантин, если количество отсутствующих детей по причине болезни превысит 20 процентов.