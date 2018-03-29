В Петербурге младшим школьникам продлили каникулы

Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ вынудила комитет по образованию отложить начало занятий у учеников
1–4 классов.
Школьники начальных классов еще неделю проведут дома. Весенние каникулы в Петербурге продлены до 9 апреля. Новость привела в восторг учащихся, однако многие родители, которым не с кем оставить детей, недовольны решением комитета по образованию.
Профильное ведомство перенесло начало занятий по требованию Роспотребнадзора. Заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на высоком уровне. За последнюю неделю эпидемический порог был превышен на 42 процента.
Отметим, что старшие школьники выйдут с каникул, как и было запланировано, 2 апреля. Однако в образовательных учреждениях врачи перед началом занятий будут осматривать учащихся, чтобы выявить заболевших. Классы закроют на карантин, если количество отсутствующих детей по причине болезни превысит 20 процентов.
Профильное ведомство перенесло начало занятий по требованию Роспотребнадзора. Заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на высоком уровне. За последнюю неделю эпидемический порог был превышен на 42 процента.
Отметим, что старшие школьники выйдут с каникул, как и было запланировано, 2 апреля. Однако в образовательных учреждениях врачи перед началом занятий будут осматривать учащихся, чтобы выявить заболевших. Классы закроют на карантин, если количество отсутствующих детей по причине болезни превысит 20 процентов.
Комментарии