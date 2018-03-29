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    В Петербурге младшим школьникам продлили каникулы. Санкт-Петербург, грипп и ОРВИ, дети и подростки, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге младшим школьникам продлили каникулы

    В Петербурге младшим школьникам продлили каникулы

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    В Петербурге младшим школьникам продлили каникулы

    В Петербурге младшим школьникам продлили каникулы

      Высокая заболеваемость гриппом и ОРВИ вынудила комитет по образованию отложить начало занятий у учеников 1–4 классов.

      Школьники начальных классов еще неделю проведут дома. Весенние каникулы в Петербурге продлены до 9 апреля. Новость привела в восторг учащихся, однако многие родители, которым не с кем оставить детей, недовольны решением комитета по образованию.

      Профильное ведомство перенесло начало занятий по требованию Роспотребнадзора. Заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на высоком уровне. За последнюю неделю эпидемический порог был превышен на 42 процента.

      Отметим, что старшие школьники выйдут с каникул, как и было запланировано, 2 апреля. Однако в образовательных учреждениях врачи перед началом занятий будут осматривать учащихся, чтобы выявить заболевших. Классы закроют на карантин, если количество отсутствующих детей по причине болезни превысит 20 процентов.

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