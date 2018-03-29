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    Марсово поле перестало быть питерским гайд-парком. Санкт-Петербург, митинги и протесты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМарсово поле перестало быть питерским гайд-парком

    Марсово поле перестало быть питерским гайд-парком

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    Марсово поле перестало быть питерским гайд-парком

    Марсово поле перестало быть питерским <nobr>гайд-парком</nobr>

      Верховный суд РФ подтвердил правомочность исключения Марсова поля из списка общественных мест для проведения митингов.

      Верховный суд РФ поставил точку в борьбе активистов за право собираться в центре Петербурга без согласования властей. Высшая инстанция поддержала городское правительство, которое в августе 2017 года исключило Марсово поле из списка специально отведенных мест для публичных мероприятий.

      По словам правозащитников, Верховный суд опирался на федеральный закон о митингах. Согласно ему гайд-парки должны быть в каждом городском округе и муниципальном районе. Однако в Петербурге нет ни того, ни другого. А теперь нет и особо статуса у Марсова поля.

      Александр Кобринский, истец, бывший депутат Законодательного собрания: «Нельзя уменьшать возможности людей для публичных мероприятий, нельзя уменьшать количество этих гайд-парков просто так без каких-либо оснований, не заменяя их другими. Нельзя вообще ухудшать положение людей. Конституция об этом говорит. Но ни Городской суд, ни Верховный с нами не согласился».

      По словам Александра Кобринского, якобы сейчас правительство ищет альтернативные места, но пока безрезультатно. Сейчас в Петербурге осталось четыре гайд-парка: территория в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках и в Саду имени 30-летия Октября.

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