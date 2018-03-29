МЧС проверяет противопожарные сигнализации в петербургских гипермаркетах

Проверки мест массового скопления людей в Петербурге усложняются. Во время инспекции сотрудники МЧС проверяют не только наличие огнетушителей и работу пожарных гидрантов, но и применяют спецаппаратуру.
Спецаппаратура, в частности, сирена, имитирует чрезвычайное происшествие. Чтобы оценить эффективность противопожарных мер, всех посетителей заставляют покинуть комплекс.
Сегодня во время часа пик в одном из популярных гипермаркетов прозвучал такой тревожный сигнал. Учитывая недавние трагические события в Кемерове, покупатели отнеслись к ситуации серьезно.
Спустя час после тревожного сигнала гипермаркет заработал в штатном режиме, а сотрудники МЧС продолжили проверку комплекса. Окончательные результаты инспекции станут известны лишь через несколько дней.
Сегодня во время часа пик в одном из популярных гипермаркетов прозвучал такой тревожный сигнал. Учитывая недавние трагические события в Кемерове, покупатели отнеслись к ситуации серьезно.
Спустя час после тревожного сигнала гипермаркет заработал в штатном режиме, а сотрудники МЧС продолжили проверку комплекса. Окончательные результаты инспекции станут известны лишь через несколько дней.
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