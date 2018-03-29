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    МЧС проверяет противопожарные сигнализации в петербургских гипермаркетах. МЧС, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМЧС проверяет противопожарные сигнализации в петербургских гипермаркетах

    МЧС проверяет противопожарные сигнализации в петербургских гипермаркетах

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    МЧС проверяет противопожарные сигнализации в петербургских гипермаркетах

    МЧС проверяет противопожарные сигнализации в петербургских гипермаркетах

    МЧС проверяет противопожарные сигнализации в петербургских гипермаркетах

      Проверки мест массового скопления людей в Петербурге усложняются. Во время инспекции сотрудники МЧС проверяют не только наличие огнетушителей и работу пожарных гидрантов, но и применяют спецаппаратуру.

      Спецаппаратура, в частности, сирена, имитирует чрезвычайное происшествие. Чтобы оценить эффективность противопожарных мер, всех посетителей заставляют покинуть комплекс.

      Сегодня во время часа пик в одном из популярных гипермаркетов прозвучал такой тревожный сигнал. Учитывая недавние трагические события в Кемерове, покупатели отнеслись к ситуации серьезно.

      Спустя час после тревожного сигнала гипермаркет заработал в штатном режиме, а сотрудники МЧС продолжили проверку комплекса. Окончательные результаты инспекции станут известны лишь через несколько дней.

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