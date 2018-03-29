Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
Онлайн на сайте
Выход астронавтов НАСА в открытый космос
    •  

    Противники «Матильды» получили по 2 года за поджоги машин

    2 комментария
    Противники «Матильды» получили по 2 года за поджоги машин

    Противники «Матильды» получили по 2 года за поджоги машин

    Противники «Матильды» получили по 2 года за поджоги машин

    В Хамовническом суде огласили приговор участникам «Христианского государства», которые сожгли машины у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.

    Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц получили по 2 года колонии общего режима каждый.

    Кроме того, радикалы должны будут возместить 986 тыс. рублей владельцу сгоревшей Honda. Аналогичный иск от хозяина Mercedes оставлен без движения.

    Как отмечает РИА Новости, процесс проходил в особом порядке — все обвиняемые признали свою вину и заявили, что раскаиваются. По словам прокурора, поджигатели «действовали на почве личной неприязни к лицам, причастных к созданию фильма „Матильда“».

    Напомним, две машины сгорели у офиса адвоката Константина Добрынина в ночь на 11 сентября 2017 года. При этом поджигатели разбросали листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть».

    смотретьРоссийским прокатчикам фильма «Матильда» угрожают поджогами кинотеатров
    Российским прокатчикам фильма «Матильда» угрожают поджогами кинотеатров
    Надо сказать, что с угрозами в адрес создателей фильма «Матильда», в котором рассказывается о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II, выступали члены радикальной группировки «Христианское государство — Святая Русь». Они добивались отмены проката ленты и угрожали поджогами.

    Новости по теме

    Скандал вокруг «Матильды»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru