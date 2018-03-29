Противники «Матильды» получили по 2 года за поджоги машин

В Хамовническом суде огласили приговор участникам «Христианского государства», которые сожгли машины у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.
Юрий Калинин, Александр Баянов и Денис Манталуц получили по 2 года колонии общего режима каждый.
Кроме того, радикалы должны будут возместить 986 тыс. рублей владельцу сгоревшей Honda. Аналогичный иск от хозяина Mercedes оставлен без движения.
Как отмечает РИА Новости, процесс проходил в особом порядке — все обвиняемые признали свою вину и заявили, что раскаиваются. По словам прокурора, поджигатели «действовали на почве личной неприязни к лицам, причастных к созданию фильма „Матильда“».
Напомним, две машины сгорели у офиса адвоката Константина Добрынина в ночь на 11 сентября 2017 года. При этом поджигатели разбросали листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть».
Надо сказать, что с угрозами в адрес создателей фильма «Матильда», в котором рассказывается о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II, выступали члены радикальной группировки «Христианское государство — Святая Русь». Они добивались отмены проката ленты и угрожали поджогами.
Кроме того, радикалы должны будут возместить 986 тыс. рублей владельцу сгоревшей Honda. Аналогичный иск от хозяина Mercedes оставлен без движения.
Как отмечает РИА Новости, процесс проходил в особом порядке — все обвиняемые признали свою вину и заявили, что раскаиваются. По словам прокурора, поджигатели «действовали на почве личной неприязни к лицам, причастных к созданию фильма „Матильда“».
Напомним, две машины сгорели у офиса адвоката Константина Добрынина в ночь на 11 сентября 2017 года. При этом поджигатели разбросали листовки с лозунгом «За „Матильду“ гореть».
Надо сказать, что с угрозами в адрес создателей фильма «Матильда», в котором рассказывается о романе балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II, выступали члены радикальной группировки «Христианское государство — Святая Русь». Они добивались отмены проката ленты и угрожали поджогами.
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