В Рязанской, Тульской и Московской областях проходят учения ВДВ

В нескольких регионах России начались масштабные учения ВДВ. Они проходят в Подмосковье, а также в Рязанской и Тульской областях. В маневрах участвуют больше двух тысяч военнослужащих. Они должны отработать навыки десантирования, а также сбросить с воздуха боевую технику, которую прикрепят к специальным парашютным системам.

Завершающим этапом станут боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения, самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона» и боевых машин десанта — БМД-2 и БМД-4М.



Военные собираются на военном аэродроме под Рязанью, когда солнце еще не встало. Во время заключительной проверки оружия и парашютов многие улыбаются, словно впереди не десантирование на незнакомую местность, а прогулка со старыми друзьями. Боевые машины оснастили парашютами. 9 куполов понесут 8 тонн металла, при приземлении скорость составит 6 метров в секунду.



У самолетов беседуют десантник с летчиком. Когда-то они были одноклассниками в тульской школе, а спустя годы стали военными специалистами и обсуждают детали операции. Для пилотов военных бортов эти учения — экзамен не менее ответственный, чем для десанта. Подробности — в репортаже корреспондента Владимира Аракелова.