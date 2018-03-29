Министр Новак рассказал президенту о прозрачности расчетов за электроэнергию

О развитии российской энергетической отрасли говорили сегодня в Кремле, где Владимир Путин провел рабочую встречу с министром энергетики Александром Новаком.

Президент обратил особое внимание на необходимость модернизации нефтеперерабатывающих заводов. По словам Новака, в этой области удалось выйти на хорошие показатели. В прошлом году внутренний рынок впервые был полностью обеспечен бензином и дизельным топливом пятого экологического класса. Путин также спросил Новака о том, как обстоят дела с прозрачностью расчетов за электроэнергию.



Владимир Путин, президент РФ: «Вот мы говорили о поставщиках и о денежных потоках, которые там фигурируют, говорили о необходимости принятия соответствующих решений, которые бы упорядочили этот процесс».



Александр Новак, министр энергетики РФ: «Владимир Владимирович, ваше поручение, касающееся более прозрачного прохождения денежных потоков, тоже исполнено. В 2015 году был принят специальный федеральный закон, который ужесточил требования к сбытовым компаниям, установил требования обеспечения гарантий для потребителей, которые потребляют энергоресурсы. По вашему поручению уже введено в эксплуатацию 200 расчетно-кассовых центров и обеспечивается банковское сопровождение».



Владимир Путин: «Как на практике это функционирует? Работает это?»



Александр Новак: «Конечно, Владимир Владимирович. Основные показатели, которыми мы можем оперировать, — это уровень собираемости платежей. На сегодняшний день мы вышли на показатель 99,2%».



На встрече также была затронута тема подключения населения и предприятий малого и среднего бизнеса к электросетям. Новак доложил, что эту процедуру удалось значительно упростить. По словам министра, на сегодняшний день Россия входит в десятку передовых стран по этому показателю.