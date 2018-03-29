Футбольные болельщики объявили таймы тишины в память о погибших в Кемерове

Российские болельщики решили почтить память погибших в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Представители фан-клубов договорились, что первые таймы матчей 24-го тура чемпионата России, который состоится в ближайшие выходные, пройдут в тишине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Напомним, страшный пожар в Кемерове произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». Согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
В связи с пожаром в России был объявлен общенациональный траур. В Кемерове же в эти дни продолжаются похороны жертв трагедии.
Напомним, страшный пожар в Кемерове произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже ТРЦ «Зимняя вишня». Согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
В связи с пожаром в России был объявлен общенациональный траур. В Кемерове же в эти дни продолжаются похороны жертв трагедии.
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