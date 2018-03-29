В Казахстане подрыв льда на Иртыше вынес стекла в квартирах домов: видео

Наблюдавшие за подрывам льда на реке Иртыш жители казахстанского города Семей (бывший Семипалатинск) опубликовали кадры, на которых видно, как взрывная волна выбивает окна в их квартирах.
На кадрах видно, как в момент взрыва лопаются стекла в стоящем на берегу реки доме. Комментарии очевидцев приводит портал «Семей сити».
Очевидец: «На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами».
Большинство жители отмечают, что были не осведомлены о готовящихся взрывных работах.
В мэрии сообщают, что спасатели были вынуждены экстренно взрывать лед на Иртыше после сброса воды с Шульбинской ГЭС и затопления острова Полковничий. Всего в город для противопаводковых работ было завезено 3,6 тонны взрывчатого вещества.
О масштабах повреждений пока не сообщается. Равно как и о том, получат ли жители компенсации за выбитые стекла, рамы и царапины.
Очевидец: «На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами».
Большинство жители отмечают, что были не осведомлены о готовящихся взрывных работах.
В мэрии сообщают, что спасатели были вынуждены экстренно взрывать лед на Иртыше после сброса воды с Шульбинской ГЭС и затопления острова Полковничий. Всего в город для противопаводковых работ было завезено 3,6 тонны взрывчатого вещества.
О масштабах повреждений пока не сообщается. Равно как и о том, получат ли жители компенсации за выбитые стекла, рамы и царапины.
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