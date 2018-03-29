В ДНР ответили на заявление Украины о лазерном оружии

В Донецке назвали бредом заявление украинских пограничников о том, что военные ДНР применили лазерное оружие.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что в Донбассе противник применил «запрещенного лазерного оружия специального назначения». Утверждалось, что украинский военный, осуществлявший наблюдение через оптический прибор, был ослеплен лучом и получил ожог сетчатки глаза.
Представитель командования ДНР опроверг это заявление, назвав его «полным бредом». В Донецке подчеркнули, что такого вооружения у ополченцев точно нет, передает РИА Новости.
Представитель командования ДНР опроверг это заявление, назвав его «полным бредом». В Донецке подчеркнули, что такого вооружения у ополченцев точно нет, передает РИА Новости.
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