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    В ДНР ответили на заявление Украины о лазерном оружии

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    В ДНР ответили на заявление Украины о лазерном оружии

    В ДНР ответили на заявление Украины о лазерном оружии

    В Донецке назвали бредом заявление украинских пограничников о том, что военные ДНР применили лазерное оружие.

    Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что в Донбассе противник применил «запрещенного лазерного оружия специального назначения». Утверждалось, что украинский военный, осуществлявший наблюдение через оптический прибор, был ослеплен лучом и получил ожог сетчатки глаза.

    Представитель командования ДНР опроверг это заявление, назвав его «полным бредом». В Донецке подчеркнули, что такого вооружения у ополченцев точно нет, передает РИА Новости.

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