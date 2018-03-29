Сознательная провокация: кто и зачем распространяет фейки о кемеровской трагедии

Басманный суд заочно арестовал украинского пранкера, который распространял слухи о сотнях жертв пожара. Гражданин Украины намеренно дезинформировал жителей Кемерова и пользователей соцсетей, чтобы вызвать панику в городе. Понесут ли
какую-то ответственность российские блогеры, которые несколько дней, чтобы, как сейчас говорят, поймать хайп, сообщали непроверенную информацию?
Сплетни, ложь и провокации, которыми обросла кемеровская трагедия, укладываются в хорошо спланированный сценарий, который по полочкам разложит любой мало-мальски грамотный психолог. Основой служит кризисное состояние человека, столкнувшегося с бедой. В этой ситуации все ведут себя одинаково.
Стадия первая: растерянность. Человек закрывается, не хочет верить в происходящее. Как раз в это время появляется достоверная информация о жертвах. А к тому моменту, когда мозг человека судорожно пытается найти выход из ситуации и все воспринимает за правду, ему подбрасывают фейки те, кому 64 погибших, из которых 41 ребенок, показалось мало.
Один из таких — украинский пранкер, который в те минуты, когда спасатели пытались найти уцелевших людей, обзванивал кемеровские морги и сообщал о том, что в огне погибли сотни человек. Шоу под издевательским названием «Угораем с Кемерова» украинец транслировал в прямом эфире.
С этим пранкером все понятно. Он ненавидит Россию и россиян, трагедия в РФ — праздник для него. Но на его удочку попались наши блогеры. Люди, на каналы которых подписаны миллионы, не разобравшись ни в чем, тоже подвергли сомнению официальные цифры. Один провел аналогию с аварией на Чернобыльской АЭС, мол, там тоже замалчивались масштабы трагедии.
Ролик других набрал два миллиона просмотров. Они пугали подписчиков аудиозаписями никому не знакомых людей, полученными через WhatsApp. Там сообщались все новые страшные цифры. Еще одним фейком оказалась запись, которую преподнесли как доказательство поджога. На самом деле на кадрах сотрудник торгового центра «Зимняя вишня» Станислав Соболев ничего не бросает в сторону батута, он просто здоровается с коллегой. Во время пожара этот молодой человек помогал людям выходить из горящего здания.
Героем, пусть и фейковым, в соцсетях сделали другого человека. Появилась информация, что консультант магазина одежды Нариман Намазов якобы спас 30 человек, но сам погиб в огне. На самом деле Нариман был в это время в Москве, на расстоянии 3,5 тысячи километров от Кемерова. Узнав о собственной гибели, он поставил на страничке статус «пока живой».
Из фейков в кемеровской трагедии была создана параллельная «Зимняя вишня» со своими героями, со своим сгоревшим кинотеатром, фото гуляет по сети уже года 3, вдобавок всплыл снимок сгоревшего клуба «Хромая лошадь». Возвращаясь к психологии, стоит вспомнить, что у кризиса есть третья стадия.
Владимир Файнзильберг, психиатр, доцент Института психоанализа: «Начинается оценка того, что происходит, здравая оценка, которая позволяет принимать здравые, правильные решения».
Доктор скорой помощи напугал народ на митинге, назвав невероятное количество жертв. Оказалось, что в день трагедии он дома отсыпался после смены.
Как передает комментатор НТВ Марат Сетдиков, на фоне трагедии удивила и реакция некоторых известных людей. Наряду с блогерами, которые теперь спешно удаляют свои ролики, пиарились, или, как сейчас говорят, ловили хайп люди далекие от скандалов. Например, модель Наталья Водянова напомнила о себе, потребовав объявить национальный траур. Причем сделала это из Лондона, где и проживает.
Стадия первая: растерянность. Человек закрывается, не хочет верить в происходящее. Как раз в это время появляется достоверная информация о жертвах. А к тому моменту, когда мозг человека судорожно пытается найти выход из ситуации и все воспринимает за правду, ему подбрасывают фейки те, кому 64 погибших, из которых 41 ребенок, показалось мало.
Один из таких — украинский пранкер, который в те минуты, когда спасатели пытались найти уцелевших людей, обзванивал кемеровские морги и сообщал о том, что в огне погибли сотни человек. Шоу под издевательским названием «Угораем с Кемерова» украинец транслировал в прямом эфире.
С этим пранкером все понятно. Он ненавидит Россию и россиян, трагедия в РФ — праздник для него. Но на его удочку попались наши блогеры. Люди, на каналы которых подписаны миллионы, не разобравшись ни в чем, тоже подвергли сомнению официальные цифры. Один провел аналогию с аварией на Чернобыльской АЭС, мол, там тоже замалчивались масштабы трагедии.
Ролик других набрал два миллиона просмотров. Они пугали подписчиков аудиозаписями никому не знакомых людей, полученными через WhatsApp. Там сообщались все новые страшные цифры. Еще одним фейком оказалась запись, которую преподнесли как доказательство поджога. На самом деле на кадрах сотрудник торгового центра «Зимняя вишня» Станислав Соболев ничего не бросает в сторону батута, он просто здоровается с коллегой. Во время пожара этот молодой человек помогал людям выходить из горящего здания.
Героем, пусть и фейковым, в соцсетях сделали другого человека. Появилась информация, что консультант магазина одежды Нариман Намазов якобы спас 30 человек, но сам погиб в огне. На самом деле Нариман был в это время в Москве, на расстоянии 3,5 тысячи километров от Кемерова. Узнав о собственной гибели, он поставил на страничке статус «пока живой».
Из фейков в кемеровской трагедии была создана параллельная «Зимняя вишня» со своими героями, со своим сгоревшим кинотеатром, фото гуляет по сети уже года 3, вдобавок всплыл снимок сгоревшего клуба «Хромая лошадь». Возвращаясь к психологии, стоит вспомнить, что у кризиса есть третья стадия.
Владимир Файнзильберг, психиатр, доцент Института психоанализа: «Начинается оценка того, что происходит, здравая оценка, которая позволяет принимать здравые, правильные решения».
Доктор скорой помощи напугал народ на митинге, назвав невероятное количество жертв. Оказалось, что в день трагедии он дома отсыпался после смены.
Как передает комментатор НТВ Марат Сетдиков, на фоне трагедии удивила и реакция некоторых известных людей. Наряду с блогерами, которые теперь спешно удаляют свои ролики, пиарились, или, как сейчас говорят, ловили хайп люди далекие от скандалов. Например, модель Наталья Водянова напомнила о себе, потребовав объявить национальный траур. Причем сделала это из Лондона, где и проживает.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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