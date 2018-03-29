Захарова напомнила Джонсону о британских гостях нацистской Олимпиады

Официальный представитель МИД РФ ответила Борису Джонсону, сравнившему чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии.
Мария Захарова рассказала, что ознакомилась с выпущенной во времена Гитлера брошюрой «Почетные гости XI Олимпийских игр». В ней, среди прочих, упоминаются лорд Портал Лаверстон, глава Национального Олимпийского комитета Уильям Джонс, а также другие члены британской элиты.
Представитель МИД РФ, выступая на еженедельном брифинге, подчеркнула, что эти люди активно общались с гитлеровскими властями и приехали на Олимпиаду в Берлине по собственному желанию, хотя в Германии в тот момент уже действовали Нюрнбергские расовые законы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Борис Джонсон, расскажите своей стране, что эти британские офицеры и лорды делали на нацистской Олимпиаде!»
Напомним, ранее лейборист Айан Остин, выступая в парламенте, заявил, что чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России, напоминает ему Олимпиаду 1936 года. Комментируя заявление парламентария, глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что согласен с этим сравнением.
В МИД РФ же указали Джонсону на то, что подобные сравнения России, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом и освобождавшей Европу, неприемлемы и недостойны для главы дипломатического ведомства.
Представитель МИД РФ, выступая на еженедельном брифинге, подчеркнула, что эти люди активно общались с гитлеровскими властями и приехали на Олимпиаду в Берлине по собственному желанию, хотя в Германии в тот момент уже действовали Нюрнбергские расовые законы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Борис Джонсон, расскажите своей стране, что эти британские офицеры и лорды делали на нацистской Олимпиаде!»
Напомним, ранее лейборист Айан Остин, выступая в парламенте, заявил, что чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России, напоминает ему Олимпиаду 1936 года. Комментируя заявление парламентария, глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что согласен с этим сравнением.
В МИД РФ же указали Джонсону на то, что подобные сравнения России, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом и освобождавшей Европу, неприемлемы и недостойны для главы дипломатического ведомства.
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