Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
Онлайн на сайте
Выход астронавтов НАСА в открытый космос
    •  

    Захарова напомнила Джонсону о британских гостях нацистской Олимпиады

    комментировать

    Захарова напомнила Джонсону о британских гостях нацистской Олимпиады

    Захарова напомнила Джонсону о британских гостях нацистской Олимпиады

    Официальный представитель МИД РФ ответила Борису Джонсону, сравнившему чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в нацистской Германии.

    Мария Захарова рассказала, что ознакомилась с выпущенной во времена Гитлера брошюрой «Почетные гости XI Олимпийских игр». В ней, среди прочих, упоминаются лорд Портал Лаверстон, глава Национального Олимпийского комитета Уильям Джонс, а также другие члены британской элиты.

    Представитель МИД РФ, выступая на еженедельном брифинге, подчеркнула, что эти люди активно общались с гитлеровскими властями и приехали на Олимпиаду в Берлине по собственному желанию, хотя в Германии в тот момент уже действовали Нюрнбергские расовые законы.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Борис Джонсон, расскажите своей стране, что эти британские офицеры и лорды делали на нацистской Олимпиаде!»

    смотретьПесков назвал отвратительным заявление Джонсона, сравнившего ЧМ с Олимпиадой в нацистской Германии
    Песков назвал отвратительным заявление Джонсона, сравнившего ЧМ с Олимпиадой в нацистской Германии
    Напомним, ранее лейборист Айан Остин, выступая в парламенте, заявил, что чемпионат мира по футболу, который летом пройдет в России, напоминает ему Олимпиаду 1936 года. Комментируя заявление парламентария, глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что согласен с этим сравнением.

    В МИД РФ же указали Джонсону на то, что подобные сравнения России, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом и освобождавшей Европу, неприемлемы и недостойны для главы дипломатического ведомства.

    Новости по теме

    Дело Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru