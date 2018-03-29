Украина отказалась выдать России звонившего в кемеровские морги пранкера

Украина не выдаст РФ украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего слухи о числе погибших в ТЦ в Кемерово, заявила официальный представитель СБ Украины Елена Гитлянская.
В интервью украинскому интернет-изданию «Обозреватель» Елена Гитлянская заявила, что «Украина своих граждан не выдает».
Накануне СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (в Сети он называет себя пранкером Евгением Вольновым). Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал заочный арест украинца и объявили в международный розыск.
Желание отыскать украинского пранкера, «врага России», со слов регионального министра информации Джамбулата Умарова, выразил также и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, что украинский пранкер после страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове рассказывал в Сети о большом количестве жертв, обзванивал морги и от имени сотрудника МЧС стал рекомендовать готовить места для 300 погибших. После скандала мужчина, представившись одним из потерявших родных кемеровчан, сам же объявил награду за свою поимку.
Пожар в кемеровском четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Эта трагедия унесла 64 жизни, среди погибших 41 ребенок. Число пострадавших составляет 79 человек.
Накануне СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды» в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (в Сети он называет себя пранкером Евгением Вольновым). Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал заочный арест украинца и объявили в международный розыск.
Желание отыскать украинского пранкера, «врага России», со слов регионального министра информации Джамбулата Умарова, выразил также и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, что украинский пранкер после страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове рассказывал в Сети о большом количестве жертв, обзванивал морги и от имени сотрудника МЧС стал рекомендовать готовить места для 300 погибших. После скандала мужчина, представившись одним из потерявших родных кемеровчан, сам же объявил награду за свою поимку.
Пожар в кемеровском четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Эта трагедия унесла 64 жизни, среди погибших 41 ребенок. Число пострадавших составляет 79 человек.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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