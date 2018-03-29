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    Работа Telegram восстановлена после трехчасового сбоя. Telegram, Интернет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРабота Telegram восстановлена после трехчасового сбоя

    Работа Telegram восстановлена после трехчасового сбоя

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Работа Telegram восстановлена после трехчасового сбоя

    Работа Telegram восстановлена после трехчасового сбоя

    Работа Telegram восстановлена после трехчасового сбоя
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

      • Мессенджер Telegram восстановил работу после масштабного сбоя, который произошел из-за отключения электричества.

      Администрация мессенджера сообщила в Twitter, что Telegram сначала заработал в Восточной Европе, Ближнем Востоке и в Африке, а потом — в Германии и странах СНГ.

      Серьезный сбой в работе Telegram произошел в четверг после 11:00 по Москве: он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. О проблемах с подключением рассказали пользователи из России, Италии, Украины, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстана. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой отключением питания серверов в европейском дата-центре.

      Со своей стороны Роскомнадзор выпустил сообщение, в котором заверил, что не причастен к сбою в работе популярного мессенджера.

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