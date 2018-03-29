Работа Telegram восстановлена после трехчасового сбоя

Мессенджер Telegram восстановил работу после масштабного сбоя, который произошел
из-за отключения электричества.
Администрация мессенджера сообщила в Twitter, что Telegram сначала заработал в Восточной Европе, Ближнем Востоке и в Африке, а потом — в Германии и странах СНГ.
Серьезный сбой в работе Telegram произошел в четверг после 11:00 по Москве: он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. О проблемах с подключением рассказали пользователи из России, Италии, Украины, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстана. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой отключением питания серверов в европейском дата-центре.
Со своей стороны Роскомнадзор выпустил сообщение, в котором заверил, что не причастен к сбою в работе популярного мессенджера.
Серьезный сбой в работе Telegram произошел в четверг после 11:00 по Москве: он затронул работу мобильного приложения и веб-клиента мессенджера. О проблемах с подключением рассказали пользователи из России, Италии, Украины, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Казахстана. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбой отключением питания серверов в европейском дата-центре.
Со своей стороны Роскомнадзор выпустил сообщение, в котором заверил, что не причастен к сбою в работе популярного мессенджера.
Комментарии