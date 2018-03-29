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    «Нормальный кусок сала»: Лукашенко рассказал о белорусском допинге

    1 комментарий
    • Фото: @ru_patee / twitter.com
    «Нормальный кусок сала»: Лукашенко рассказал о белорусском допинге

    «Нормальный кусок сала»: Лукашенко рассказал о белорусском допинге

    «Нормальный кусок сала»: Лукашенко рассказал о белорусском допинге
  • Фото: @ru_patee / twitter.com

    • Президент Белоруссии посоветовал спортсменам не забывать о сале и черном хлебе после тренировок и соревнований.

    На встрече с участниками Олимпиады и Паралимпиады в южнокорейском Пхёнчхане Александр Лукашенко назвал сало «самым лучшим белорусским допингом» и призвал спортсменов всегда держать этот продукт под рукой.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое».

    Также Лукашенко вручил госнаграды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, подчеркнув, что борьба велась не только на стадионах, но и «в судейских кулуарах и даже в межгосударственных отношениях», передает БелТА.

    Отметим, что на Олимпиаде в Пхёнчхане белорусские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную награду. Паралимпиада же принесла белорусам 12 медалей, в том числе четыре золотые.

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