«Нормальный кусок сала»: Лукашенко рассказал о белорусском допинге

Президент Белоруссии посоветовал спортсменам не забывать о сале и черном хлебе после тренировок и соревнований.
На встрече с участниками Олимпиады и Паралимпиады в южнокорейском Пхёнчхане Александр Лукашенко назвал сало «самым лучшим белорусским допингом» и призвал спортсменов всегда держать этот продукт под рукой.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое».
Также Лукашенко вручил госнаграды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, подчеркнув, что борьба велась не только на стадионах, но и «в судейских кулуарах и даже в межгосударственных отношениях», передает БелТА.
Отметим, что на Олимпиаде в Пхёнчхане белорусские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную награду. Паралимпиада же принесла белорусам 12 медалей, в том числе четыре золотые.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое».
Также Лукашенко вручил госнаграды победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, подчеркнув, что борьба велась не только на стадионах, но и «в судейских кулуарах и даже в межгосударственных отношениях», передает БелТА.
Отметим, что на Олимпиаде в Пхёнчхане белорусские спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную награду. Паралимпиада же принесла белорусам 12 медалей, в том числе четыре золотые.
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