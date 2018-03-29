Лидеры «нормандской четверки» приветствовали пасхальное перемирие в Донбассе

Путин, Меркель, Макрон и Порошенко приняли заявление, в котором приветствуют соглашение о прекращении огня в Донбассе по случаю праздника Пасхи, сообщают в Кремле.

Лидеры «нормандской четверки» Владимир Путин, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко приветствуют соглашение о прекращении огня на Украине по случаю праздника Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.



Пресс-служба президента РФ: «Они приветствуют соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней Контактной группы 23 марта, которое вступит в силу 30 марта».



Также отмечается, что лидеры России, Франции, Германии и Украины в ближайшие месяцы рассмотрят, как ускорить выполнение минских договоренностей.



Пресс-служба президента РФ: «Лидеры стран „нормандского формата“ вновь подтверждают свою приверженность осуществлению Минских договоренностей в отношении всех его аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы). Они рассмотрят возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы».



Ранее прекращение огня в Донбассе было согласовано в рамках трехсторонней Контактной группы. Перемирие вступает в силу 30 марта.



В этом году россияне будут праздновать православную Пасху 8 апреля, католики же отметят Светлое Христово Воскресение на неделю раньше, а именно 1 апреля 2018 года.