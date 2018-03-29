Охотник за металлом украл у соседа раритетный Mercedes и сдал на металлолом

Коллекционеры следят за судебным процессом, который стартовал в Казани, и недоумевают, как обвиняемый в похищении ретроавтомобиля мог сдать его на металлолом. История громкая. Из гаража коммерсанта пропал Mercedes-Benz Pullman 1937 года выпуска стоимостью в несколько сотен тысяч евро. Этому лимузину в современной модификации первые лица до сих пор отдают предпочтения. Как выяснилось, злоумышленник разобрал раритет на части и выручил всего несколько тысяч рублей.

Игорь Кудрявцев — казанский старьевщик и обвиняемый в краже уникального исторического экспоната. В начале заседания он заявил, что вины не признает и дальнейшее общение с судом предоставляет адвокату.



Потерпевший — сосед старьевщика и коллекционер ретроавтомобилей. Камиль Шайдаров едва сдержался. Он пытался объяснить, что было уничтожено историческое достояние, редчайший экземпляр представительского Mercedes-Benz Pullman 1937 года выпуска, который ждал реставрации в гараже. Вот только на беду бокс этот стоит перед домом, где живет Кудрявцев, для которого любой металл — просто вес в килограммах. У таких разных соседей теперь каждый день внесудебные прения во дворе. Старьевщик считает, что коллекционер постоянно и намеренно вводит его в соблазн — захламил территорию просто ржавым, по его мнению, железом, которое давно уже пора сдать куда надо.



Игорь Кудрявцев, обвиняемый: «Чего он его держит? Давно бы в металлолом сдал! Нет же, держит. Чего держит? Год или два назад так же на крыше стоял здесь, кто-то проходил, говорит, что это „Москвич“ 41-й. Как по ржавому корпусу можно узнать машину? Я вот не могу определить по корпусу, я бы давно уже на металлолом сдал».



В краже раритета коммерсант, в коллекции которого не один десяток исторических автоэкспонатов, заподозрил старьевщика не только из-за маниакальной тяги последнего к любому металлу. Он чуть ли не за руку поймал тех, кто по наводке соседа разрезал его машину. Произошло это случайно. Бизнесмен увидел во дворе двух молодых людей, которые распиливали «Запорожец», думал выкупить его у охотников за металлом, а они поведали ему такое, от чего коллекционер чуть не лишился чувств. Подробности — в репортаже корреспондента Динара Усманова.