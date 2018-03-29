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    В центре Петербурга тушили огонь в отделе ДЛТ

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    • Фото: spb_today / vk.com
    В центре Петербурга тушили огонь в отделе ДЛТ

    В центре Петербурга тушили огонь в отделе ДЛТ

    В центре Петербурга тушили огонь в отделе ДЛТ
  • Фото: spb_today / vk.com

    • К одному из самых известных универмагов города — Дому Ленинградской торговли — сегодня приехали несколько десятков спасателей и пожарных машин.

    В одном из самых известных торговых центров Петербурга сегодня утром произошел пожар. Около 9:20 утра на втором этаже ДЛТ, где располагается отдел элитной одежды, произошло возгорание.

    Площадь пожара была небольшой, около 20 квадратных метров. Но огонь было видно с улицы. В течение нескольких минут весь персонал был эвакуирован, пожарным с возгоранием удалось справиться быстро.

    Автомобильное движение по Большой Конюшенной улице в этот момент было перекрыто. Известно, что универмаг будет закрыт для посетителей как минимум до 17 часов.

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