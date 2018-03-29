В центре Петербурга тушили огонь в отделе ДЛТ

К одному из самых известных универмагов города — Дому Ленинградской торговли — сегодня приехали несколько десятков спасателей и пожарных машин.

В одном из самых известных торговых центров Петербурга сегодня утром произошел пожар. Около 9:20 утра на втором этаже ДЛТ, где располагается отдел элитной одежды, произошло возгорание.



Площадь пожара была небольшой, около 20 квадратных метров. Но огонь было видно с улицы. В течение нескольких минут весь персонал был эвакуирован, пожарным с возгоранием удалось справиться быстро.



Автомобильное движение по Большой Конюшенной улице в этот момент было перекрыто. Известно, что универмаг будет закрыт для посетителей как минимум до 17 часов.