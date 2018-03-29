Полет Ан-24 с отключенным двигателем сняли на видео

В СК РФ проверяют, почему пилот Ан-24 отключил один из двигателей незадолго до посадки. Самолет летел из Ленска в Якутск, на борту в тот момент находились 38 пассажиров. Кто-то из очевидцев снял происходившее на камеру мобильного.

Судя по комментариям за кадром, людям показалось, что воздушное судно в какой-то момент даже накренилось. Однако все закончилось хорошо, и борт благополучно приземлился в аэропорту. А командир экипажа объяснил, что мера была вынужденная, так как силовая установка дала течь, и двигатель во время полета мог загореться.



На борту самолета находились 38 пассажиров и 4 члена экипажа, а также 456 кг груза. Никто из членов экипажа и пассажиров при посадке не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. По предварительным данным, экипаж самолета принял решение об отключении двигателя из-за интенсивного ухода масла.



Выяснением обстоятельств инцидента также займутся сотрудники аваиакомпании, для этого уже создана специальная комиссия. Свое расследование проведут и в Росавиации.