Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Брифинг Марии Захаровой
Онлайн на сайте
Выход астронавтов НАСА в открытый космос
    •  
    Полет Ан-24 с отключенным двигателем сняли на видео. авиационные катастрофы и происшествия, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолет Ан-24 с отключенным двигателем сняли на видео

    Полет Ан-24 с отключенным двигателем сняли на видео

    комментировать
    Полет <nobr>Ан-24</nobr> с отключенным двигателем сняли на видео

    Полет Ан-24 с отключенным двигателем сняли на видео

    Полет <nobr>Ан-24</nobr> с отключенным двигателем сняли на видео

      В СК РФ проверяют, почему пилот Ан-24 отключил один из двигателей незадолго до посадки. Самолет летел из Ленска в Якутск, на борту в тот момент находились 38 пассажиров. Кто-то из очевидцев снял происходившее на камеру мобильного.

      Судя по комментариям за кадром, людям показалось, что воздушное судно в какой-то момент даже накренилось. Однако все закончилось хорошо, и борт благополучно приземлился в аэропорту. А командир экипажа объяснил, что мера была вынужденная, так как силовая установка дала течь, и двигатель во время полета мог загореться.

      На борту самолета находились 38 пассажиров и 4 члена экипажа, а также 456 кг груза. Никто из членов экипажа и пассажиров при посадке не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. По предварительным данным, экипаж самолета принял решение об отключении двигателя из-за интенсивного ухода масла.

      Выяснением обстоятельств инцидента также займутся сотрудники аваиакомпании, для этого уже создана специальная комиссия. Свое расследование проведут и в Росавиации.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru