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    Ростовчанин с ножом напал на подростков после акции памяти по погибшим в Кемерове

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    Ростовчанин с ножом напал на подростков после акции памяти по погибшим в Кемерове

    Ростовчанин с ножом напал на подростков после акции памяти по погибшим в Кемерове

    В городе Шахты (Ростовская область) задержан мужчина, ранивший юношу и девушку.

    ЧП случилась накануне, 28 марта. Двое 16-летних подростков возвращались домой после акции памяти по погибшим в Кемерове, когда к ним подошел неадекватный мужчина с ножом.

    Сначала он напал на девушку, порезав ей лицо и кисти рук. После этого злоумышленник ранил молодого человека, который пытался защитить свою подругу.

    Пострадавшую девушку доставили в больницу. Юноша от госпитализации отказался. Полицейские смогли задержать нападавшего через несколько часов, сообщает DonDay.

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