Ростовчанин с ножом напал на подростков после акции памяти по погибшим в Кемерове

В городе Шахты (Ростовская область) задержан мужчина, ранивший юношу и девушку.
ЧП случилась накануне, 28 марта. Двое 16-летних подростков возвращались домой после акции памяти по погибшим в Кемерове, когда к ним подошел неадекватный мужчина с ножом.
Сначала он напал на девушку, порезав ей лицо и кисти рук. После этого злоумышленник ранил молодого человека, который пытался защитить свою подругу.
Пострадавшую девушку доставили в больницу. Юноша от госпитализации отказался. Полицейские смогли задержать нападавшего через несколько часов, сообщает DonDay.
Сначала он напал на девушку, порезав ей лицо и кисти рук. После этого злоумышленник ранил молодого человека, который пытался защитить свою подругу.
Пострадавшую девушку доставили в больницу. Юноша от госпитализации отказался. Полицейские смогли задержать нападавшего через несколько часов, сообщает DonDay.
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