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    Грузия присоединилась к высылке российских дипломатов

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    Грузия присоединилась к высылке российских дипломатов

    Грузия присоединилась к высылке российских дипломатов

    Грузинские власти приняли решение выслать из страны одного российского дипломата.

    В течение 7 дней страну должен покинуть сотрудник секции интересов России, действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

    При этом в МИД Грузии подчеркнули, что выражают солидарность с Великобританией и другими странами, которые ранее решили выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

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    Высылка российских дипломатов расколола Европу на два лагеря
    Напомним, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском Солсбери. Лондон, не предъявив никаких доказательств, поспешил заявить о причастности Москвы к отравлению и выслал 23 российских дипломата. Кроме того, Лондон потребовал от своих союзников принять против России аналогичные меры.

    А недавно стало известно, что США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. К американцам присоединились и несколько стран ЕС, в том числе Франция, Германия и Польша.

    В МИД РФ же назвали звучащие из Лондона обвинения «крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением».

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