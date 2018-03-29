Олега Анофриева похоронят рядом с его домом в Подмосковье

Народный артист России Олег Анофриев скончавшийся в среду на
88-м году жизни в Москве, будет похоронен в пятницу, 30 марта, на Аксиньинском кладбище в Подмосковье.
Как сообщила ТАСС дочь артиста Мария Анофриева, сейчас родные выбирают участок для похорон.
Мария Анофриева, дочь Олега Анофриева: «Отец завещал похоронить его рядом с домом, где он жил, это Московская область, Одинцовский район».
Дочь актера отметила, что до похорон в пятницу пройдет прощание в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента, оно начнется в 10:00 по Москве.
Народный артист РФ, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев скончался накануне в возрасте 87 лет. Говоря о причинах смерти, в семье сказали: «Болезнь и возраст».
Олег Анофриев спел свыше двухсот песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам. Наиболее известная его работа — озвучивание музыкального мультфильма «Бременские музыканты», в котором он исполнил партии практически всех персонажей. Другие известные мультфильмы, озвученные Анофриевым, — «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Шел трамвай десятый номер», «Как Львенок и Черепаха пели песню».
Мария Анофриева, дочь Олега Анофриева: «Отец завещал похоронить его рядом с домом, где он жил, это Московская область, Одинцовский район».
Дочь актера отметила, что до похорон в пятницу пройдет прощание в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента, оно начнется в 10:00 по Москве.
Народный артист РФ, актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев скончался накануне в возрасте 87 лет. Говоря о причинах смерти, в семье сказали: «Болезнь и возраст».
Олег Анофриев спел свыше двухсот песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам. Наиболее известная его работа — озвучивание музыкального мультфильма «Бременские музыканты», в котором он исполнил партии практически всех персонажей. Другие известные мультфильмы, озвученные Анофриевым, — «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Шел трамвай десятый номер», «Как Львенок и Черепаха пели песню».
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