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    «Кадровые решения не анонсируем»: Песков ответил на вопрос об отставке Тулеева

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    «Кадровые решения не анонсируем»: Песков ответил на вопрос об отставке Тулеева

    «Кадровые решения не анонсируем»: Песков ответил на вопрос об отставке Тулеева

    Появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящейся отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

    На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Кремль не планирует пока отставку Тулеева, но позже она якобы произойдет, Дмитрий Песков заявил, что глава государства во время поездки в Кемерово уже ответил на этот вопрос, а Кремль никогда не анонсирует кадровые решения, а информирует о них по факту.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерове, когда он встречался с инициативной группой людей. Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию».

    В минувший вторник на встрече с инициативной группой жителей Кемерова на вопрос об отставке Тулеева президент Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.

    РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, сообщило, что после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» показательной отставки Амана Тулеева не будет, но глава региона позже все равно покинет свой пост. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кемеровской области. Там заявили, что не располагают данными о возможных кадровых решениях в отношении губернатора Тулеева.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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