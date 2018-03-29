«Кадровые решения не анонсируем»: Песков ответил на вопрос об отставке Тулеева

Появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящейся отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева прокомментировал
пресс-секретарь президента РФ.
На просьбу прокомментировать сообщения о том, что Кремль не планирует пока отставку Тулеева, но позже она якобы произойдет, Дмитрий Песков заявил, что глава государства во время поездки в Кемерово уже ответил на этот вопрос, а Кремль никогда не анонсирует кадровые решения, а информирует о них по факту.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерове, когда он встречался с инициативной группой людей. Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию».
В минувший вторник на встрече с инициативной группой жителей Кемерова на вопрос об отставке Тулеева президент Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.
РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, сообщило, что после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» показательной отставки Амана Тулеева не будет, но глава региона позже все равно покинет свой пост. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кемеровской области. Там заявили, что не располагают данными о возможных кадровых решениях в отношении губернатора Тулеева.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я хочу все-таки обратить ваше внимание на слова президента, которые были сказаны в Кемерове, когда он встречался с инициативной группой людей. Я вчера тоже об этом говорил. На этот вопрос ответил сам президент, поэтому повторяться я не вижу необходимости. Вы знаете, что никогда никакие кадровые решения мы не анонсируем. Если они происходят, мы даем соответствующую информацию».
В минувший вторник на встрече с инициативной группой жителей Кемерова на вопрос об отставке Тулеева президент Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений по факту пожара нужно определить, кто и в чем виноват.
РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники, сообщило, что после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» показательной отставки Амана Тулеева не будет, но глава региона позже все равно покинет свой пост. Эту информацию прокомментировали в пресс-службе администрации Кемеровской области. Там заявили, что не располагают данными о возможных кадровых решениях в отношении губернатора Тулеева.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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