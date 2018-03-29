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    Сотрудник магазина рассказал, как спас людей из горящей «Зимней вишни»

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    Сотрудник магазина рассказал, как спас людей из горящей «Зимней вишни»

    Сотрудник магазина рассказал, как спас людей из горящей «Зимней вишни»

    Сотрудник магазина рассказал, как спас людей из горящей «Зимней вишни»

    Сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов помог спасти десятки жизней при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

    Как рассказал уроженец Душанбе, в день пожара он увидел паникующих людей, которые из-за дыма не знали, как попасть на улицу. Тогда Фарзон вместе с коллегами организовал импровизированный коридор и стал выводить людей через магазин, который находился на втором этаже торгового центра.

    Фарзон Салимов: «Люди в панике спускались и толпились у эскалатора. Я сразу же понял, что с таким потоком узкий эскалатор не справится, и мы с ребятами создали коридор, стали звать людей и попускать через запасный выход нашего магазина».

    Также сотрудники успели эвакуировать людей, стоявших у лифтов, после чего в спешке закрыли магазин и вышли на улицу.

    Теперь Фарзон Салимов говорит, что не чувствует себя героем. По словам мужчины, он просто выполнял свой долг.

    Фарзон Салимов: «Мы поступили по совести и по своей вере, мы просто не могли выйти и не помочь людям. Сейчас из нас делают героев, но мы всего лишь выполняли свой долг».

    Как сообщает Asia-Plus, Фарзон Салимов приехал в Россию еще в 2003 году. Он уже получил гражданство и живет вместе с женой и тремя детьми в Кемерове.

    Напомним, страшная трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. По последним данным, пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.

    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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