Сотрудник магазина рассказал, как спас людей из горящей «Зимней вишни»

Сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов помог спасти десятки жизней при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
Как рассказал уроженец Душанбе, в день пожара он увидел паникующих людей, которые из-за дыма не знали, как попасть на улицу. Тогда Фарзон вместе с коллегами организовал импровизированный коридор и стал выводить людей через магазин, который находился на втором этаже торгового центра.
Фарзон Салимов: «Люди в панике спускались и толпились у эскалатора. Я сразу же понял, что с таким потоком узкий эскалатор не справится, и мы с ребятами создали коридор, стали звать людей и попускать через запасный выход нашего магазина».
Также сотрудники успели эвакуировать людей, стоявших у лифтов, после чего в спешке закрыли магазин и вышли на улицу.
Теперь Фарзон Салимов говорит, что не чувствует себя героем. По словам мужчины, он просто выполнял свой долг.
Фарзон Салимов: «Мы поступили по совести и по своей вере, мы просто не могли выйти и не помочь людям. Сейчас из нас делают героев, но мы всего лишь выполняли свой долг».
Как сообщает Asia-Plus, Фарзон Салимов приехал в Россию еще в 2003 году. Он уже получил гражданство и живет вместе с женой и тремя детьми в Кемерове.
Напомним, страшная трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. По последним данным, пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Фарзон Салимов: «Люди в панике спускались и толпились у эскалатора. Я сразу же понял, что с таким потоком узкий эскалатор не справится, и мы с ребятами создали коридор, стали звать людей и попускать через запасный выход нашего магазина».
Также сотрудники успели эвакуировать людей, стоявших у лифтов, после чего в спешке закрыли магазин и вышли на улицу.
Теперь Фарзон Салимов говорит, что не чувствует себя героем. По словам мужчины, он просто выполнял свой долг.
Фарзон Салимов: «Мы поступили по совести и по своей вере, мы просто не могли выйти и не помочь людям. Сейчас из нас делают героев, но мы всего лишь выполняли свой долг».
Как сообщает Asia-Plus, Фарзон Салимов приехал в Россию еще в 2003 году. Он уже получил гражданство и живет вместе с женой и тремя детьми в Кемерове.
Напомним, страшная трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. По последним данным, пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Уже опознаны тела 27 погибших. Как сообщили в МЧС, без вести пропавших при пожаре нет.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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