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    Полицейский автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы: видео. ДТП, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейский автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы: видео

    Полицейский автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы: видео

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    • Фото: Aleksandra Prokhorova / youtube.com
    Полицейский автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы: видео

    Полицейский автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы: видео

    Полицейский автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы: видео
    • Фото: Aleksandra Prokhorova / youtube.com

      • Пенсионерка пострадала в результате автоаварии с участием полицейского автомобиля.

      ДТП случилось в среду, 28 марта, на пересечении Перуновского переулка и Новосущёвской улицы в центре Москвы. Патрульная машина ДПС столкнулась с другим автомобилем, после чего влетела в толпу пешеходов, ждавших у перехода.

      В результате под колесами полицейской машины оказалась пенсионерка. Она сломала ногу и получила ушиб бедра. Медики доставили женщину в реанимацию.

      Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняются. Изучается запись с камеры регистратора.

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