Полицейский автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы: видео

Пенсионерка пострадала в результате автоаварии с участием полицейского автомобиля.

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полиция

ДТП случилось в среду, 28 марта, на пересечении Перуновского переулка и Новосущёвской улицы в центре Москвы. Патрульная машина ДПС столкнулась с другим автомобилем, после чего влетела в толпу пешеходов, ждавших у перехода.



В результате под колесами полицейской машины оказалась пенсионерка. Она сломала ногу и получила ушиб бедра. Медики доставили женщину в реанимацию.



Сейчас причины и обстоятельства аварии выясняются. Изучается запись с камеры регистратора.