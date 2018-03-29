Посол США заявил об «открытых дверях» для диалога с Россией

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми», несмотря на то, что отношения Москвы и Вашингтона переживают «непростые времена».
Видеообращение Хантсмана опубликовано на странице американского посольства в Twitter. Хантсман отметил, что недавние меры против России были приняты США и их союзниками в связи с «невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество». В случившемся американский посол без тени сомнения обвиняет Россию, заявляя о «возмущении» США, а также о том, что такое нельзя оставлять без ответа.
Тем не менее, говорит Хантсман, «связи между нашими народами остаются крепкими».
Напомним, 26 марта США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. Также о высылке российских дипломатов объявили более десятка стран Евросоюза, а также Австралия, Украина и Канада.
Все эти действия были предприняты, несмотря на то, что никаких доказательств причастности России к инциденту в Солсбери Лондон так и не представил, ограничившись лишь голословными обвинениями и агрессивной риторикой.
Накануне российский МИД выпустил заявление, в котором указал на то, что действия британских властей в связи с делом Скрипаля вызывают много вопросов. Также внешнеполитическое ведомство допустило, что такое поведение Лондона может свидетельствовать о возможной причастности британских спецслужб к отравлению Скрипаля.
Тем не менее, говорит Хантсман, «связи между нашими народами остаются крепкими».
Напомним, 26 марта США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. Также о высылке российских дипломатов объявили более десятка стран Евросоюза, а также Австралия, Украина и Канада.
Все эти действия были предприняты, несмотря на то, что никаких доказательств причастности России к инциденту в Солсбери Лондон так и не представил, ограничившись лишь голословными обвинениями и агрессивной риторикой.
Накануне российский МИД выпустил заявление, в котором указал на то, что действия британских властей в связи с делом Скрипаля вызывают много вопросов. Также внешнеполитическое ведомство допустило, что такое поведение Лондона может свидетельствовать о возможной причастности британских спецслужб к отравлению Скрипаля.
Комментарии