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    Посол США заявил об «открытых дверях» для диалога с Россией

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    Посол США заявил об «открытых дверях» для диалога с Россией

    Посол США заявил об «открытых дверях» для диалога с Россией

    Посол США в России Джон Хантсман заявил, что «двери для диалога с Россией остаются открытыми», несмотря на то, что отношения Москвы и Вашингтона переживают «непростые времена».

    Видеообращение Хантсмана опубликовано на странице американского посольства в Twitter. Хантсман отметил, что недавние меры против России были приняты США и их союзниками в связи с «невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество». В случившемся американский посол без тени сомнения обвиняет Россию, заявляя о «возмущении» США, а также о том, что такое нельзя оставлять без ответа.

    Тем не менее, говорит Хантсман, «связи между нашими народами остаются крепкими».

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    Напомним, 26 марта США объявили о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солбери. Также о высылке российских дипломатов объявили более десятка стран Евросоюза, а также Австралия, Украина и Канада.

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    Все эти действия были предприняты, несмотря на то, что никаких доказательств причастности России к инциденту в Солсбери Лондон так и не представил, ограничившись лишь голословными обвинениями и агрессивной риторикой.

    Накануне российский МИД выпустил заявление, в котором указал на то, что действия британских властей в связи с делом Скрипаля вызывают много вопросов. Также внешнеполитическое ведомство допустило, что такое поведение Лондона может свидетельствовать о возможной причастности британских спецслужб к отравлению Скрипаля.

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