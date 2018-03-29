Британцам напомнили о «Мертвой руке» Москвы

Один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр рассказал о развитии системы управления ядерным ударом «Периметр».
По словам специалиста, созданная в советское время система, которую на Западе называют «Мертвая рука», не только существует, но и продолжает развиваться.
При этом Блэр подчеркнул, что, вопреки «ужасающему концепту», «Периметр» является сдерживающим фактором. По словам эксперта, страны Запада дважды подумают, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар, пишет британская газета Daily Star.
Также Блэр отметил, что в том случае, если «Периметр» окажется уязвимым для кибератак, он может представлять угрозу для мировой безопасности.
«Периметр» — это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Система была создана на тот случай, если ключевые узлы командной связи будут уничтожены при первой атаке.
При этом Блэр подчеркнул, что, вопреки «ужасающему концепту», «Периметр» является сдерживающим фактором. По словам эксперта, страны Запада дважды подумают, прежде чем поддаться соблазну нанести ядерный удар, пишет британская газета Daily Star.
Также Блэр отметил, что в том случае, если «Периметр» окажется уязвимым для кибератак, он может представлять угрозу для мировой безопасности.
«Периметр» — это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Система была создана на тот случай, если ключевые узлы командной связи будут уничтожены при первой атаке.
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