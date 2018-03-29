Виновник взрыва в мурманской пятиэтажке умер в больнице

Житель Мурманска, который устроил взрыв газа в пятиэтажном доме, скончался в больнице.
Как сообщили в медучреждении, молодой человек скончался сегодня утром. Причина смерти подозреваемого не называется, передает ТАСС.
Напомним, взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске 20 марта. В результате обрушились стены, перекрытия и часть крыши. Жертвами взрыва стали три человека.
Было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, взрыв газа мог устроить один из жильцов, который решил покончить с собой. На его странице в соцсети было обнаружено своего рода предсмертное послание.
Напомним, взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске 20 марта. В результате обрушились стены, перекрытия и часть крыши. Жертвами взрыва стали три человека.
Было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, взрыв газа мог устроить один из жильцов, который решил покончить с собой. На его странице в соцсети было обнаружено своего рода предсмертное послание.
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