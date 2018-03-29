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    Виновник взрыва в мурманской пятиэтажке умер в больнице

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Павел Львов
    Виновник взрыва в мурманской пятиэтажке умер в больнице

    Виновник взрыва в мурманской пятиэтажке умер в больнице

    Виновник взрыва в мурманской пятиэтажке умер в больнице
  • Фото: РИА Новости © 2018, Павел Львов

    • Житель Мурманска, который устроил взрыв газа в пятиэтажном доме, скончался в больнице.

    Как сообщили в медучреждении, молодой человек скончался сегодня утром. Причина смерти подозреваемого не называется, передает ТАСС.

    Напомним, взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске 20 марта. В результате обрушились стены, перекрытия и часть крыши. Жертвами взрыва стали три человека.

    смотретьЖилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»
    Жилец мурманской пятиэтажки перед взрывом газа оставил «предсмертное послание»
    Было возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, взрыв газа мог устроить один из жильцов, который решил покончить с собой. На его странице в соцсети было обнаружено своего рода предсмертное послание.

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