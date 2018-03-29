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    На салатовой ветке московского метро произошел сбой

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    • Фото: whiteman21 / instagram.com
    На салатовой ветке московского метро произошел сбой

    На салатовой ветке московского метро произошел сбой

    На салатовой ветке московского метро произошел сбой
  • Фото: whiteman21 / instagram.com

    • В Московском метрополитене этим утром заявили о техническом сбое: задержки в движении поездов наблюдаются на салатовой ветке.

    Сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Причиной стали технические проблемы, передает «Интерфакс».

    Московское метро: «В настоящее время увеличены интервалы движения поездов на центральном участке линии в северном направлении по техническим причинам».

    В чем заключаются технические причины, приведшие к сбою в графике движения поездов, не уточняется. К этому моменту, как сообщает пресс-служба метро, движение уже восстановлено.

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