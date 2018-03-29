В Чечне заявили о готовности Кадырова найти украинского пранкера

Отыскать украинского пранкера Евгения Вольнова (его настоящее имя Никита Кувиков, прим. НТВ.Ru), распустившего слухи о количестве жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», готов глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Джамбулат Умаров, министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации: «Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Все в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны».
Умаров подчеркнул, что в отношении Вольнова должны быть приняты максимально строгие меры, передает РИА Новости.
Джамбулат Умаров: «У этого человека нет ничего святого. Все наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы, потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься и с законодательной точки зрения, и со всех других точек зрения, чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идет о горе, когда речь идет о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка».
Кувиков объявлен в международный розыск, против него возбуждено дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды». По данным следствия, украинский пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Заочный арест Кувикова санкционировал Басманный суд Москвы.
Пожар в кемеровском четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Эта трагедия унесла 64 жизни, среди погибших много детей. Число пострадавших составляет 79 человек.
Умаров подчеркнул, что в отношении Вольнова должны быть приняты максимально строгие меры, передает РИА Новости.
Джамбулат Умаров: «У этого человека нет ничего святого. Все наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы, потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься и с законодательной точки зрения, и со всех других точек зрения, чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идет о горе, когда речь идет о возможном социальном взрыве. Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка».
Кувиков объявлен в международный розыск, против него возбуждено дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды». По данным следствия, украинский пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Заочный арест Кувикова санкционировал Басманный суд Москвы.
Пожар в кемеровском четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Эта трагедия унесла 64 жизни, среди погибших много детей. Число пострадавших составляет 79 человек.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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