Вслед за «АктивКапитал Банком» лицензии лишился столичный «Лайтбанк»

Центробанк отозвал лицензии сразу у двух финансовых учреждений. Разрешений на ведение банковской деятельности лишились самарский «АктивКапитал Банк» и столичный «Лайтбанк».
Как сообщается на сайте регулятора, связанная с кредитованием физических лиц бизнес-модель «Лайтбанка» оказалась высокорискованной, организация неадекватно оценивала качество кредитного портфеля. После надлежащей оценки кредитного риска обнаружено существенное снижение размера собственных средств, это создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков «Лайтбанка». Приказом ЦБ 29 марта в финансовое учреждение назначена временная администрация.
«Лайтбанк» — участник системы страхования вкладов. На 1 марта нынешнего года по величине активов он занимал 425-е место в банковской системе РФ.
Также сегодня ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Он проводил операции, направленные на вывод значительной части активов. Это резко ухудшило финансовое состояние кредитной организации и спровоцировало острый дефицит ликвидности, что привело к неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Приказом ЦБ 29 марта в банк назначена временная администрация.
«АктивКапитал Банк» — участник системы страхования вкладов. Он по величине активов на 1 марта текущего года занимал 117-е место в банковской системе РФ.
«Лайтбанк» — участник системы страхования вкладов. На 1 марта нынешнего года по величине активов он занимал 425-е место в банковской системе РФ.
Также сегодня ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Он проводил операции, направленные на вывод значительной части активов. Это резко ухудшило финансовое состояние кредитной организации и спровоцировало острый дефицит ликвидности, что привело к неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Приказом ЦБ 29 марта в банк назначена временная администрация.
«АктивКапитал Банк» — участник системы страхования вкладов. Он по величине активов на 1 марта текущего года занимал 117-е место в банковской системе РФ.
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