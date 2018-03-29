На Урале бойцы РВСН вывели на позиции «Ярсы» и броневики «Листва»

Рекордное количество новейшей боевой техники вышло на позиции в Свердловской области. Там начались масштабные учения РВСН.

В маневрах участвуют более 3 тысяч военнослужащих и 300 машин, в том числе около 20 мобильных ракетных комплексов «Ярс». Их сопровождали уникальные бронеавтомобили дистанционного разминирования «Листва».



Эти машины всегда идут впереди колонны. Они оборудованы специальной системой СВЧ-излучения, которая способна выжигать возможные мины на пути. Военные отработали маскировку и вывод подразделений из-под ударов диверсантов. Противостоять им помогали вертолеты и беспилотники.