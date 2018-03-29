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    Под влиянием антициклона: синоптики рассказали о погоде в Москве

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Под влиянием антициклона: синоптики рассказали о погоде в Москве

    Под влиянием антициклона: синоптики рассказали о погоде в Москве

    Под влиянием антициклона: синоптики рассказали о погоде в Москве
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • В Московском регионе в четверг днем потеплеет до 3 градусов выше нуля. Осадков не ожидается.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию центра погоды «Фобос», в четверг в Москве существенных осадков не ожидается. В столице температура днем будет 1–3 градуса тепла. В Московской области температура воздуха будет от минус 1 до плюс 4 градусов.

    Специалисты объяснили, что в четверг характер погоды в столичном регионе будет определять антициклон. Ветер юго-западный 2–7 метров в секунду, а атмосферное давление повысится до 751 миллиметров ртутного столба.

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