Власти Венесуэлы подтвердили гибель 68 человек в горящей тюрьме

В одной из тюрем в Венесуэле в среду произошел пожар. Прокуратура подтвердила гибель 68 человек: заключенных и посетителей. Пожар мог стать последствием тюремного бунта.
Тарек Уильям Сааб, генеральный прокурор Венесуэлы: «Прокуратура Венесуэлы сообщает, что в связи с ужасными событиями в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий».
Об этом Сааб написал на своей странице в Twitter.
По данным генпрокурора, в результате пожара в центре временного содержания заключенных при полиции штата Карабобо погибли 66 мужчин и две женщины, которые пришли навестить родственников.
Подробностей происшествия прокурор не сообщил, заявлений о бунте также не прозвучало. Известно, что все началось рано утром в среду. Очевидцы рассказывали о звуках перестрелки в здании. Затем над тюрьмой появились клубы дыма. Мать одного из погибших заключенных заявила, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что кто-то разлил бензин у дверей в камеры. СМИ Венесуэлы уверены, что в переполненной тюрьме произошел бунт.
Об этом Сааб написал на своей странице в Twitter.
1) El @MinpublicoVE informa a la opinión pública que ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia d la Policia del Edo Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas:HEMOS DESIGNADO 4 FISCALES ( 3 reg y 1 nac) para esclarecer estos dramáticos hechos— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) 29 марта 2018 г.
По данным генпрокурора, в результате пожара в центре временного содержания заключенных при полиции штата Карабобо погибли 66 мужчин и две женщины, которые пришли навестить родственников.
Подробностей происшествия прокурор не сообщил, заявлений о бунте также не прозвучало. Известно, что все началось рано утром в среду. Очевидцы рассказывали о звуках перестрелки в здании. Затем над тюрьмой появились клубы дыма. Мать одного из погибших заключенных заявила, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что кто-то разлил бензин у дверей в камеры. СМИ Венесуэлы уверены, что в переполненной тюрьме произошел бунт.
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