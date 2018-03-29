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    Власти Венесуэлы подтвердили гибель 68 человек в горящей тюрьме

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    • Фото: @KaryPerazaR/ twitter.com
    Власти Венесуэлы подтвердили гибель 68 человек в горящей тюрьме

    Власти Венесуэлы подтвердили гибель 68 человек в горящей тюрьме

    Власти Венесуэлы подтвердили гибель 68 человек в горящей тюрьме
  • Фото: @KaryPerazaR/ twitter.com

    • В одной из тюрем в Венесуэле в среду произошел пожар. Прокуратура подтвердила гибель 68 человек: заключенных и посетителей. Пожар мог стать последствием тюремного бунта.

    Тарек Уильям Сааб, генеральный прокурор Венесуэлы: «Прокуратура Венесуэлы сообщает, что в связи с ужасными событиями в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий».

    Об этом Сааб написал на своей странице в Twitter.




    По данным генпрокурора, в результате пожара в центре временного содержания заключенных при полиции штата Карабобо погибли 66 мужчин и две женщины, которые пришли навестить родственников.

    Подробностей происшествия прокурор не сообщил, заявлений о бунте также не прозвучало. Известно, что все началось рано утром в среду. Очевидцы рассказывали о звуках перестрелки в здании. Затем над тюрьмой появились клубы дыма. Мать одного из погибших заключенных заявила, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что кто-то разлил бензин у дверей в камеры. СМИ Венесуэлы уверены, что в переполненной тюрьме произошел бунт.

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