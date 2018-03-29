Совет директоров КХЛ решил вопрос о зарплатах игроков и судьбе двух клубов

Клубы «Лада» и «Югра» покидают Континентальную хоккейную лигу. Такое решение принял совет директоров КХЛ. На заседании представили новый рейтинг. Команды оценивались не только по спортивным, но и по финансовым показателям. По его результатам в следующем сезоне примут участие только 25 клубов.

323 зарплаты

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Под угрозой выбывания оказалась и «Северсталь», но ее спасли две детские хоккейные школы. Еще одно важное изменение касается утверждения потолка зарплат для спортсменов.



Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ: «Сезон этого года будет 850 миллионов рублей с „мягким“ потолком, со штрафами в 20%. Через сезон, 2019–2020 гг. , потолок опустится на 50 миллионов и составит 800 миллионов, штрафы увеличатся до 30%. На сезон 2020–2021 гг. определен „жесткий“ потолок без исключения для звезд, это будет 900 миллионов рублей».



Клубы попросили дать им время перестроиться, поэтому в ближайшие два года установленный порог разрешили превысить, но придется заплатить дополнительные взносы.