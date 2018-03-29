После убийства пенсионерки парижане вышли на марш против антисемитизма

Тысячи человек приняли участие в марше против антисемитизма, который состоялся во французской столице.

В толпе можно было увидеть политиков первой величины: министров, депутатов и бывших кандидатов в президенты. Вместе со своими сторонниками пришла лидер Национального фронта Марин Ле Пен, но ее освистали. Под крики «националистка» Ле Пен покинула шествие. Из-за митинга пришлось приостановить работу французского парламента.



Поводом для многотысячного марша стало убийство 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль. В 42-м году ей удалось спастись от холокоста. На прошлой неделе пенсионерку зарезали в ее квартире в Париже. На похороны Кнолль приехал президент Макрон. По мнению следователей, преступники были антисемитами

.