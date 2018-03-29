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    После убийства пенсионерки парижане вышли на марш против антисемитизма. Франция, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле убийства пенсионерки парижане вышли на марш против антисемитизма

    После убийства пенсионерки парижане вышли на марш против антисемитизма

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    После убийства пенсионерки парижане вышли на марш против антисемитизма

    После убийства пенсионерки парижане вышли на марш против антисемитизма

    После убийства пенсионерки парижане вышли на марш против антисемитизма

      Тысячи человек приняли участие в марше против антисемитизма, который состоялся во французской столице.

      В толпе можно было увидеть политиков первой величины: министров, депутатов и бывших кандидатов в президенты. Вместе со своими сторонниками пришла лидер Национального фронта Марин Ле Пен, но ее освистали. Под крики «националистка» Ле Пен покинула шествие. Из-за митинга пришлось приостановить работу французского парламента.

      Поводом для многотысячного марша стало убийство 85-летней француженки еврейского происхождения Мирей Кнолль. В 42-м году ей удалось спастись от холокоста. На прошлой неделе пенсионерку зарезали в ее квартире в Париже. На похороны Кнолль приехал президент Макрон. По мнению следователей, преступники были антисемитами
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