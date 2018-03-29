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    В Новой Москве после ДТП на дорогу вылились больше 20 тонн мазута. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Новой Москве после ДТП на дорогу вылились больше 20 тонн мазута

    В Новой Москве после ДТП на дорогу вылились больше 20 тонн мазута

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    В Новой Москве после ДТП на дорогу вылились больше 20 тонн мазута

    В Новой Москве после ДТП на дорогу вылились больше 20 тонн мазута

    В Новой Москве после ДТП на дорогу вылились больше 20 тонн мазута

      Несколько часов понадобилось экстренным службам, чтобы ликвидировать разлив мазута в Новой Москве.

      Два грузовика столкнулись накануне вечером в Новой Москве, в результате чего произошел разлив мазута. Инцидент случился в районе населенного пункта Свинорье, на 35-м километре Киевского шоссе. От тягача оторвался прицеп и врезался в следовавшую за ней цистерну с мазутом.

      В результате ЧП больше 20 тонн топлива вылились на дорогу после ДТП. По предварительным данным, никто не пострадал. Движение в районе аварии ночью было полностью перекрыто.

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